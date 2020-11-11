Минздрав предлагает ввести в Украине время для пенсионеров: что это значит

Предлагается установить такое время с 10:00 до 12:00 в организациях и учреждениях сферы обслуживания

Предлагается установить такое время с 10:00 до 12:00 в организациях и учреждениях сферы обслуживания

Фото: Минздрав

Министерство здравоохранения в рамках усиления карантина в Украине предлагает ввести время для пенсионеров. Такое время будет действовать с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти и т.д.

Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews. По его словам, постановление о новом карантине рекомендует выделить отдельное время для приоритетного обслуживания пожилых украинцев и лиц с инвалидностью. В частности, предлагается установить такое время с 10:00 до 12:00 в органах местного самоуправления, на предприятиях, в организациях и учреждениях сферы обслуживания. "Поскольку самая большая группа лиц, которая болеет и имеет тяжелое течение болезни, попадает в возрастную группу 60+", - заявил Степанов. Напомним, Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

.