Кабмин согласовал кандидатуры новых глав Сумской, Николаевской и Одесской ОГА

Решение об их назначении должен принять президент Владимир Зеленский

Решение об их назначении должен принять президент Владимир Зеленский

Фото: Кабмин

Кабинет министров рассмотрел кандидатуры на должность глав Одесской, Николаевской и Сумской областных государственных администраций и провел с ними собеседования во время сегодняшнего заседания.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания правительства, передает RegioNews.

В частности, правительство согласовало назначение Сергея Гриневецкого на должность главы Одесской ОГА, Виталия Кима - главой Николаевской ОГА, Василия Хому - главой Сумской ОГА.

Кандидаты на должности председателей ОГА выступали перед министрами по видеосвязи.

На должность руководителя Николаевской ОГА согласовали кандидатуру председателя николаевской организации "Слуга народа" Виталия Кима. Во время собеседования он сказал, что планирует создать новые рабочие места, развить судостроение и искоренить коррупцию.

Кандидат на должность главы Одесской ОГА Сергей Гриневецкий, который занимал эту должность в 1998-2005 годах, отметил, что имеет опыт управления ОГА в течение семи лет, и был народным депутатом трех созывов.

Выступая перед министрами, кандидат на должность главы Сумской ОГА Василий Хома рассказал, что планирует сформировать действенную команду для внедрения решений Правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Максим Степанов призвали будущих руководителей ОГА сконцентрироваться на борьбе с COVID-19, обеспечить регионы койко-местами и кислородом для больных коронавирусом.

Напомним, Зеленский назначил временных руководителей в трех ОГА, они были заместителями глав ОГА на момент увольнения предыдущих руководителей.

Также RegioNews ранее сообщал об увольнении глав этих ОГА. Тексты указов президента от 5 ноября размещены на сайте главы государства.