Зеленский назначил временных руководителей в трех ОГА

Указанные лица были заместителями глав ОГА на момент увольнения предыдущих руководителей

Указанные лица были заместителями глав ОГА на момент увольнения предыдущих руководителей

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской облгосадминистраций.

Как передает RegioNews, об этом говорится на сайте президента.

Так, временное исполнение обязанностей председателя Одесской ОГА указом №493/2020 возложено на Вячеслава Овечкина.

В то же время, согласно указу №494/2020, обязанности председателя Сумской ОГА временно будет исполнять Сергей Пахольчук. А исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской ОГА Зеленский временно возложил на Марию Савку (указ №492/2020).

Напомним, RegioNews ранее сообщал об увольнении глав этих ОГА. Тексты указов президента от 5 ноября размещены на сайте главы государства.