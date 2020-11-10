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10 ноября 2020, 08:42 7

Зеленский назначил временных руководителей в трех ОГА

10 ноября 2020, 08:42 7
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Указанные лица были заместителями глав ОГА на момент увольнения предыдущих руководителей
Указанные лица были заместителями глав ОГА на момент увольнения предыдущих руководителей
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской облгосадминистраций.

Как передает RegioNews, об этом говорится на сайте президента.

Так, временное исполнение обязанностей председателя Одесской ОГА указом №493/2020 возложено на Вячеслава Овечкина.

В то же время, согласно указу №494/2020, обязанности председателя Сумской ОГА временно будет исполнять Сергей Пахольчук. А исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской ОГА Зеленский временно возложил на Марию Савку (указ №492/2020).

Напомним, RegioNews ранее сообщал об увольнении глав этих ОГА. Тексты указов президента от 5 ноября размещены на сайте главы государства.

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