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СНБО "трясет" ЦИК с требованием огласить результаты местных выборов
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11 ноября 2020, 13:55 13

СНБО "трясет" ЦИК с требованием огласить результаты местных выборов

11 ноября 2020, 13:55 13
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Соответствующее письмо на имя председателя ЦИК Олега Диденко направил секретарь СНБО Алексей Данилов
Соответствующее письмо на имя председателя ЦИК Олега Диденко направил секретарь СНБО Алексей Данилов
Фото из открытых источников
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Совет национальной безопасности и обороны призвал немедленно объявить все результаты местных выборов Центральную избирательную комиссию. Недостаточное информирование общества о результатах голосования создает риски нацбезопасности.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

Соответствующее письмо на имя председателя ЦИК Олега Диденко направил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины фиксируется рост социальной напряженности и, как следствие, возникновения рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с вопросом недостаточного информирования общества о официальные результаты выборов", - заявил Данилов.

В СНБО напомнили, что согласно календарному плану, официальные результаты голосования должны были быть объявлены до 6 ноября включительно.

"Вместе с тем на сегодня в определенной части территориальных округов результаты голосования по местным выборам не установлены", - отметил Данилов.

Напомним, в "Слуге народа" объявили о победе на местных выборах.

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