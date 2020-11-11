СНБО "трясет" ЦИК с требованием огласить результаты местных выборов

Соответствующее письмо на имя председателя ЦИК Олега Диденко направил секретарь СНБО Алексей Данилов

Соответствующее письмо на имя председателя ЦИК Олега Диденко направил секретарь СНБО Алексей Данилов

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Совет национальной безопасности и обороны призвал немедленно объявить все результаты местных выборов Центральную избирательную комиссию. Недостаточное информирование общества о результатах голосования создает риски нацбезопасности.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

Соответствующее письмо на имя председателя ЦИК Олега Диденко направил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины фиксируется рост социальной напряженности и, как следствие, возникновения рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с вопросом недостаточного информирования общества о официальные результаты выборов", - заявил Данилов.

В СНБО напомнили, что согласно календарному плану, официальные результаты голосования должны были быть объявлены до 6 ноября включительно.

"Вместе с тем на сегодня в определенной части территориальных округов результаты голосования по местным выборам не установлены", - отметил Данилов.

Напомним, в "Слуге народа" объявили о победе на местных выборах.