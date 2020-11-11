СНБО "трясет" ЦИК с требованием огласить результаты местных выборов
Совет национальной безопасности и обороны призвал немедленно объявить все результаты местных выборов Центральную избирательную комиссию. Недостаточное информирование общества о результатах голосования создает риски нацбезопасности.
Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.
Соответствующее письмо на имя председателя ЦИК Олега Диденко направил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины фиксируется рост социальной напряженности и, как следствие, возникновения рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с вопросом недостаточного информирования общества о официальные результаты выборов", - заявил Данилов.
В СНБО напомнили, что согласно календарному плану, официальные результаты голосования должны были быть объявлены до 6 ноября включительно.
"Вместе с тем на сегодня в определенной части территориальных округов результаты голосования по местным выборам не установлены", - отметил Данилов.
Напомним, в "Слуге народа" объявили о победе на местных выборах.