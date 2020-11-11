Міністр охорони здоров’я Степанов став депутатом облради Одеси

Також депутатами обласної ради обрані троє нардепів

Також депутатами обласної ради обрані троє нардепів

Фото: із відкритих джерел

Глава МОЗ Максим Степанов був обраний депутатом Одеської обласної ради за списком партії “Слуга народу”.

Про це повідомляє "Укрінформ” із посиланням на підсумковий протокол обласної ТВК, передає RegioNews.

Відомо, що Одеська обласна ТВК оприлюднила список кандидатів у депутати до облради, які набрали достатню для перемоги кількість голосів виборців.

Одеська обласна територіальна виборча комісія встановила результати виборів депутатів Одеської обласної ради, згідно з якими набрали достатню для перемоги кількість голосів 84 кандидати в депутати", - повідомляється в протоколі комісії.

У списках висуванців партій до складу облради, що мають підстави для отримання депутатських мандатів - чинний міністр охорони здоров'я Максим Степанов, народні депутати Сергій Колебошин, Олексій Гончаренко, Вадим Рабінович та шість колишніх народних депутатів України.

Серед останніх - Олександр Урбанський, Іван Фурсін, Олег Радковський та Світлана Фабрикант.

Представник партії "За майбутнє" Василь Гуляєв одночасно був обраний міським головою Чорноморська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив, що буде балотуватися в Одеську обласну раду від партії "Слуга народу".

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, міністри можуть балотуватися, але їм заборонено брати участь у агітації.