15:11  11 листопада
Жорсткий карантин вихідного дня – вже з 14 листопада, - Кабмін
13:55  11 листопада
РНБО "трясе" ЦВК з вимогою оголосити всі результати місцевих виборів
11:56  11 листопада
Опубліковано новий рейтинг партій: у "слуг" лише третє місце
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2020, 14:56 211

Міністр охорони здоров’я Степанов став депутатом облради Одеси

11 листопада 2020, 14:56 211
Читайте также на русском языке
Також депутатами обласної ради обрані троє нардепів
Також депутатами обласної ради обрані троє нардепів
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Глава МОЗ Максим Степанов був обраний депутатом Одеської обласної ради за списком партії “Слуга народу”.

Про це повідомляє "Укрінформ” із посиланням на підсумковий протокол обласної ТВК, передає RegioNews.

Відомо, що Одеська обласна ТВК оприлюднила список кандидатів у депутати до облради, які набрали достатню для перемоги кількість голосів виборців.

Одеська обласна територіальна виборча комісія встановила результати виборів депутатів Одеської обласної ради, згідно з якими набрали достатню для перемоги кількість голосів 84 кандидати в депутати", - повідомляється в протоколі комісії.

У списках висуванців партій до складу облради, що мають підстави для отримання депутатських мандатів - чинний міністр охорони здоров'я Максим Степанов, народні депутати Сергій Колебошин, Олексій Гончаренко, Вадим Рабінович та шість колишніх народних депутатів України.

Серед останніх - Олександр Урбанський, Іван Фурсін, Олег Радковський та Світлана Фабрикант.

Представник партії "За майбутнє" Василь Гуляєв одночасно був обраний міським головою Чорноморська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив, що буде балотуватися в Одеську обласну раду від партії "Слуга народу".

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, міністри можуть балотуватися, але їм заборонено брати участь у агітації.

Одеса облрада депутат ЦВК Максим Степанов Місцеві вибори
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
РНБО "трясе" ЦВК з вимогою оголосити всі результати місцевих виборів
11 листопада 2020, 13:55
В Одесі викрили посадовців Державної виконавчої служби в отриманні хабаря
11 листопада 2020, 12:31
ЦВК зобов’язала Чернівецьку міську ТВК невідкладно встановити підсумки та результати місцевих виборів
11 листопада 2020, 12:11
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Краматорський фініш: хто буде контролювати перлину української оборонки
Другий тур у Сумах: чому хвилюється Лисенко
Всі публікації »
Денис Казанський
Артем Моісєєнко
Олександр Черненко
Всі блоги »