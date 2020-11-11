В Одессе разоблачили чиновников Государственной исполнительной службы в получении взятки

Им грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет

Им грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет

Фото: Нацполиция

В Одесской области правоохранители разоблачили госслужащих во время получения неправомерной выгоды. За тысячу долларов начальника одного из местных отделов ГИС и государственный исполнитель должны были снять наложенный на автомобиль арест.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба полиция.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК, решается вопрос об объявлении им подозрения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, 10 ноября на взятке был задержан новоизбранный председатель ОТГ на Закарпатье.