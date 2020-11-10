09:44  10 ноября
В Украине почти 11 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
09:06  10 ноября
Полиция открыла дело об исчезновении Кернеса, а потом передумала
08:11  10 ноября
Сутки на Донбассе: боевики дважды нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
10 ноября 2020, 17:10 233

Стали известны результаты выборов-2020 в Ровенской области

10 ноября 2020, 17:10 233
Читайте також українською мовою
В областной совет избраны 64 депутата
В областной совет избраны 64 депутата
Читайте також
українською мовою

По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном сайте ЦИК, установлены результаты местных выборов в городах Ровно, Вараш и Дубно.

RegioNews подготовил инфографику официальных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.

Так, в Ровенский областной совет избрано 64 депутата. Крупнейшие фракции будут у "Европейской солидарности" (14 депутатов) и у президентской партии "Слуга народа" (12 депутатов).

А вот в городе Ровно 22 ноября состоится второй тур выборов. Здесь за пост мэра будут бороться кандидат от местной партии "Ривне Разом" Виктор Шакирзян и кандидат от "СН" Виталий Коваль. В Ровенский горсовет вошли 7 партий. Наибольшее количество депутатов будет у партий "Европейская солидарность" и "Слуга народа".

В городе Вараш городским головой избран представитель от партии "Пропозиция" Александр Мензул. По количеству голосов в горсовете, куда прошли 7 партий, лидируют "За майбутне" (7 мандатов) и "Европейская Солидарность" (6 мандатов).

В городе Дубно мэром стал самовыдвиженец Василий Антонюк, а в горсовет прошли 10 партий. Крупнейшие фракции будут у партий "Европейская солидарность" и "Пропозиция" - по 5 и 3 депутата соответственно.

Ранее сообщалось, что стали известны результаты выборов-2020 в Волинской и Ивано-Франковской областях.

мэр облсовет горсовет Ровно Местные выборы депутаты Ровенская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Стали известны результаты выборов-2020 в Ивано-Франковской области
10 ноября 2020, 15:20
В "Слуге народа" рассказали подробности следующей поездки депутатов на Донбасс
10 ноября 2020, 15:19
На выборах в Харьковской области почти во всех городах областного значения победили действующие мэры
10 ноября 2020, 14:59
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Второй тур в Днепре: грязная мэрская гонка и предполагаемая коалиция
Результаты выборов в Николаеве: фиаско "слуг" и второй тур с Сенкевичем и Чайкой
Все публикации »
Александр Черненко
Станислав Асеев
Виктор Небоженко
Все блоги »