Стали известны результаты выборов-2020 в Ровенской области

В областной совет избраны 64 депутата

В областной совет избраны 64 депутата

По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном сайте ЦИК, установлены результаты местных выборов в городах Ровно, Вараш и Дубно.

RegioNews подготовил инфографику официальных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.

Так, в Ровенский областной совет избрано 64 депутата. Крупнейшие фракции будут у "Европейской солидарности" (14 депутатов) и у президентской партии "Слуга народа" (12 депутатов).

А вот в городе Ровно 22 ноября состоится второй тур выборов. Здесь за пост мэра будут бороться кандидат от местной партии "Ривне Разом" Виктор Шакирзян и кандидат от "СН" Виталий Коваль. В Ровенский горсовет вошли 7 партий. Наибольшее количество депутатов будет у партий "Европейская солидарность" и "Слуга народа".

В городе Вараш городским головой избран представитель от партии "Пропозиция" Александр Мензул. По количеству голосов в горсовете, куда прошли 7 партий, лидируют "За майбутне" (7 мандатов) и "Европейская Солидарность" (6 мандатов).

В городе Дубно мэром стал самовыдвиженец Василий Антонюк, а в горсовет прошли 10 партий. Крупнейшие фракции будут у партий "Европейская солидарность" и "Пропозиция" - по 5 и 3 депутата соответственно.

Ранее сообщалось, что стали известны результаты выборов-2020 в Волинской и Ивано-Франковской областях.