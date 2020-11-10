Стали известны результаты выборов-2020 в Волынской области

В областной совет избраны 64 депутата

В областной совет избраны 64 депутата

По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном сайте ЦИК, установлены результаты местных выборов в городах Луцк, Ковель и Нововолынск.

RegioNews подготовил инфографику официальных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.

Так, в городе Луцк 15 ноября состоится второй тур выборов. Здесь за пост мэра будут бороться кандидат от партии "За майбутне" Игорь Полищук и самовыдвиженец Богдан Шиба. В Луцкий горсовет вошли 6 партий. Наибольшее количество депутатов будет у партий "За майбутне" и "Европейская солидарность".

В Волынский областной совет избрано 64 депутата. Самая большая фракция будет у "За майбутне" (22 мандата) и у "Европейской солидарности" и "Батькивщины" (9 депутатов).

В городе Ковель городским головой избран кандидат от партии "За майбутне" Игорь Чайка По количеству голосов в горсовете, куда прошли 7 партий, лидируют "За майбутне" и "Слуга народа" - по 7 депутатов.

В городе Нововолынск мэром стал выдвиженец "За майбутне" Борис Карпус, а в горсовет прошли 5 партий. Крупнейшие фракции будут в "За майбутне" (14 депутатов) и "Европейской солидарности" (6 мандатов).

Ранее сообщалось, что стали известны результаты выборов-2020 в Черкасской и Винницкой областях.