На выборах в Харьковской области почти во всех городах областного значения победили действующие мэры

Выборы состоялись 25 октября

Выборы состоялись 25 октября

Фото из открытых источников

Победителями выборов в Первомайском и Люботине Харьковской области стали действующие мэры - соответственно Николай Бакшеев и Леонид Лазуренко.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ЦИК.

Николай Бакшеев, который, как и в 2015-м, выдвигался от партии "Батькивщина", получил 32,69%. Его ближайший конкурент – представитель ОПЗЖ Владимир Павленко – набрал 30,34%.

Люботинский городской глава Леонид Лазуренко оставил конкурентов далеко позади, получив 45,45% голосов избирателей. У ближайшего соперника – представителя "Блока Кернеса – Успешный Харьков" Виталия Палагути - 23,98%.

Таким образом в шести из семи городов областного значения в регионе победу одержали действующие мэры. Исключением является лишь Купянск, там победил Геннадий Мацегора, который выдвигался от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Он работал на должности заместителя мэра и фактически исполнял его обязанности после того, как городской голова Олег Войтюк умер в ноябре 2017 года.

Напомним, повторно избранный городским главой Харькова Геннадий Кернес отказался от мандата депутата городского совета.