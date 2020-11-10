09:44  10 ноября
В Украине почти 11 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
09:06  10 ноября
Полиция открыла дело об исчезновении Кернеса, а потом передумала
08:11  10 ноября
Сутки на Донбассе: боевики дважды нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
10 ноября 2020, 14:59 5

На выборах в Харьковской области почти во всех городах областного значения победили действующие мэры

10 ноября 2020, 14:59 5
Читайте також українською мовою
Выборы состоялись 25 октября
Выборы состоялись 25 октября
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Победителями выборов в Первомайском и Люботине Харьковской области стали действующие мэры - соответственно Николай Бакшеев и Леонид Лазуренко.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ЦИК.

Николай Бакшеев, который, как и в 2015-м, выдвигался от партии "Батькивщина", получил 32,69%. Его ближайший конкурент – представитель ОПЗЖ Владимир Павленко – набрал 30,34%.

Люботинский городской глава Леонид Лазуренко оставил конкурентов далеко позади, получив 45,45% голосов избирателей. У ближайшего соперника – представителя "Блока Кернеса – Успешный Харьков" Виталия Палагути - 23,98%.

Таким образом в шести из семи городов областного значения в регионе победу одержали действующие мэры. Исключением является лишь Купянск, там победил Геннадий Мацегора, который выдвигался от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Он работал на должности заместителя мэра и фактически исполнял его обязанности после того, как городской голова Олег Войтюк умер в ноябре 2017 года.

Напомним, повторно избранный городским главой Харькова Геннадий Кернес отказался от мандата депутата городского совета.

выборы Харьков область Местные выборы депутаты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Второй тур в Днепре: грязная мэрская гонка и предполагаемая коалиция
Результаты выборов в Николаеве: фиаско "слуг" и второй тур с Сенкевичем и Чайкой
Все публикации »
Александр Черненко
Станислав Асеев
Виктор Небоженко
Все блоги »