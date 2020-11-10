ЦИК установила результаты выборов городских голов в семи областях

В некоторых областях осталось получить данные из одного населенного пункта

В некоторых областях осталось получить данные из одного населенного пункта

Фото: из открытых источников

Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК, передает RegioNews.

Согласно данным Центризбиркома, по состоянию на утро 10 ноября уже есть результаты выборов 1281 головы (общее количество - 1421). Это 304 городских, 399 поселковых и 578 сельских голов.

Результаты местных выборов установлены в Винницкой области, где выбрали 18 мэров, а также в Кировоградской (12) и Луганской (4).

Также ЦИК установила всех победителей выборов городских голов в Волынской области, где выбрали 10 мэров, а в городе Луцк назначено повторное голосование, Донецкой области (17 городских голов, повторное голосование состоится в Славянске и Краматорске), Львовской области (37 мэров, во Львове и Дрогобыче - повторное голосование), а также в Черкасской области (избраны 15 городских голов, в Черкассах будет повторное голосование).

В ЦИК уточнили, что в некоторых областях осталось получить данные из одного населенного пункта. Также на сайте Комиссии обнародованы данные о результатах выборов мэра Киева.

Напомним, "Слуги народа" решили отложить съезд партии, причиной стали довыборы в Раду.