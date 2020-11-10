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10 ноября 2020, 14:27 98

ЦИК установила результаты выборов городских голов в семи областях

10 ноября 2020, 14:27 98
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В некоторых областях осталось получить данные из одного населенного пункта
В некоторых областях осталось получить данные из одного населенного пункта
Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия обнародовала информацию о победителях выборов городских голов в семи областях Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК, передает RegioNews.

Согласно данным Центризбиркома, по состоянию на утро 10 ноября уже есть результаты выборов 1281 головы (общее количество - 1421). Это 304 городских, 399 поселковых и 578 сельских голов.

Результаты местных выборов установлены в Винницкой области, где выбрали 18 мэров, а также в Кировоградской (12) и Луганской (4).

Также ЦИК установила всех победителей выборов городских голов в Волынской области, где выбрали 10 мэров, а в городе Луцк назначено повторное голосование, Донецкой области (17 городских голов, повторное голосование состоится в Славянске и Краматорске), Львовской области (37 мэров, во Львове и Дрогобыче - повторное голосование), а также в Черкасской области (избраны 15 городских голов, в Черкассах будет повторное голосование).

В ЦИК уточнили, что в некоторых областях осталось получить данные из одного населенного пункта. Также на сайте Комиссии обнародованы данные о результатах выборов мэра Киева.

Напомним, "Слуги народа" решили отложить съезд партии, причиной стали довыборы в Раду.

ЦИК Местные выборы результат голосование Киев Винницкая область
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