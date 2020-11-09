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09 ноября 2020, 15:29 29

Зеленский рассказал, сколько будет длиться карантин выходного дня

09 ноября 2020, 15:29 29
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Данный карантин даст время на подготовку кроватей в больницах
Данный карантин даст время на подготовку кроватей в больницах
Фото: из открытых источников
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Карантин выходного дня может продлиться несколько недель, а такие меры помогут избежать локдауна.

Как передает RegioNews, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, такая мера позволит избежать большого увеличения количества заболевших COVID-19 и даст время на подготовку кроватей в больницах.

Увеличение количества кроватей, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий эпидемиологической ситуации в холодный период года будет далеко не худшим", - сказал президент.

Напомним, ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не планирует вводить локдаун, но усилит карантинные ограничения.

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карантин коронавирус президент Владимир Зеленский больницы Украина
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