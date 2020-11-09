Зеленский рассказал, сколько будет длиться карантин выходного дня
Данный карантин даст время на подготовку кроватей в больницах
Данный карантин даст время на подготовку кроватей в больницах
Карантин выходного дня может продлиться несколько недель, а такие меры помогут избежать локдауна.
Как передает RegioNews, об этом заявил президент Владимир Зеленский.
По его словам, такая мера позволит избежать большого увеличения количества заболевших COVID-19 и даст время на подготовку кроватей в больницах.
Увеличение количества кроватей, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий эпидемиологической ситуации в холодный период года будет далеко не худшим", - сказал президент.
Напомним, ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не планирует вводить локдаун, но усилит карантинные ограничения.
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