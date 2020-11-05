Нету кворума: КСУ взял перерыв в рассмотрении "земельной" статьи Конституции

В Конституционном суде утверждают, что вопрос земельной реформы не рассматривают

В Конституционном суде утверждают, что вопрос земельной реформы не рассматривают

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Конституционный суд Украины, который ранее принял скандальное решение по отмене системы электронного декларирования в Украине, в закрытом режиме рассматривал дело об официальном толковании положений статей 13 и 14 Конституции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ, передает RegioNews.

Позже суд объявил о перерыве в рассмотрении дела относительно официального толкования этих статей Конституции в связи с отсутствием кворума.

В Конституционном суде добавили, что рассматривали только дело о толковании отдельных положений Конституции Украины, а не вопрос земельной реформы.

Рассмотрение дела о конституционности Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" Конституционным Судом отложено. О дате и времени рассмотрения вышеуказанных дел будет сообщено на официальном веб-сайте КСУ", - говорится в сообщении.

Известно, что КСУ рассматривал следующие статьи Основного закона:

"Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией".

"Земля является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Впоследствии у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.