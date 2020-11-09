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09 ноября 2020, 14:58 875

Кернес не захотел быть депутатом Харьковского городского совета

09 ноября 2020, 14:58 875
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Он подал в Харьковскую городскую ТИК соответствующее заявление
Он подал в Харьковскую городскую ТИК соответствующее заявление
Фото: из открытых источников
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Повторно избранный городским головой Харькова Геннадий Кернес отказался от мандата депутата городского совета.

Соответствующее постановление размещено на сайте Харьковского городского совета, передает RegioNews.

В документе сообщается о том, что Харьковская городская территориальная избирательная комиссия получила от Кернеса заявление об отказе от депутатского мандата городского совета.

Харьковская городская ТИК это заявление рассмотрела и постановила признать Кернеса таким, который не получил мандата депутата горсовета.

Вместо Кернеса комиссия признала избранной депутатом Харьковского городского совета от партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков" Илону Хачатурян.

Сейчас она работает заместителем руководителя аппарата Харьковской ОГА - начальником управления обеспечения деятельности руководства ХОГА.

Напомним, Кернес официально зарегистрирован мэром Харькова, он подал электронное заявление.

заявление Харьков депутат горсовет Геннадий Кернес ТИК
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