Кернес не захотел быть депутатом Харьковского городского совета
Повторно избранный городским головой Харькова Геннадий Кернес отказался от мандата депутата городского совета.
Соответствующее постановление размещено на сайте Харьковского городского совета, передает RegioNews.
В документе сообщается о том, что Харьковская городская территориальная избирательная комиссия получила от Кернеса заявление об отказе от депутатского мандата городского совета.
Харьковская городская ТИК это заявление рассмотрела и постановила признать Кернеса таким, который не получил мандата депутата горсовета.
Вместо Кернеса комиссия признала избранной депутатом Харьковского городского совета от партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков" Илону Хачатурян.
Сейчас она работает заместителем руководителя аппарата Харьковской ОГА - начальником управления обеспечения деятельности руководства ХОГА.
Напомним, Кернес официально зарегистрирован мэром Харькова, он подал электронное заявление.