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09 ноября 2020, 11:40 4

САП направила в суд обвинение против бывшего главы Мининфраструктуры Омеляна

09 ноября 2020, 11:40 4
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Решение экс-чиновника привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,5 млн гривен
Решение экс-чиновника привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,5 млн гривен
Фото из открытых источников
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Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по делу бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Как сообщили в пресс-службе САП, его обвиняют в оформлении документов, что привело к недополучению 30,5 миллиона гривен в госбюджет, пишет RegioNews.

"В декабре 2017 года бывший министр издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр", - сообщили в САП.

Там также отметили, что решение бывшего чиновника привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,5 млн гривен.

Обвинительный акт по ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса Украины (издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах) направлено в ВАКС для рассмотрения по существу.

Напомним, 12 июня ГБР пришло с обыском в дом экс-министра инфраструктуры Омеляна. Через неделю детективы НАБУ сообщили о подозрении экс-министру Владимиру Омеляну в нанесении ущерба государственному бюджету в размере 30,5 млн грн. 25 июня экс-министра Омеляна суд отпустил под личное обязательство.

суд ВАКС САП министр дело
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