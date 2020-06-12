ГБР пришло с обыском в дом экс-министра инфраструктуры Омеляна
Обыск якобы касается бывших владельцев дома, где живет Омелян
Обыск якобы касается бывших владельцев дома, где живет Омелян
Министр инфраструктуры Украины в 2016-2019 годах Владимир Омелян заявил о проведении обысков Государственным бюро расследований в своем доме.
Как передает RegioNews, об этом он заявил на странице в Facebook.
6:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском. Вроде решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем", - написал он.
Напомним, в 2018 году Омеляну было сообщено о подозрении о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 УК.
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