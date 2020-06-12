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12 июня 2020, 09:15 18

ГБР пришло с обыском в дом экс-министра инфраструктуры Омеляна

12 июня 2020, 09:15 18
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Обыск якобы касается бывших владельцев дома, где живет Омелян
Обыск якобы касается бывших владельцев дома, где живет Омелян
facebook.com/volodymyr.omelyan
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Министр инфраструктуры Украины в 2016-2019 годах Владимир Омелян заявил о проведении обысков Государственным бюро расследований в своем доме.

Как передает RegioNews, об этом он заявил на странице в Facebook.

6:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском. Вроде решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем", - написал он.

Напомним, в 2018 году Омеляну было сообщено о подозрении о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 УК.

Владимир Омелян обыски ГБР расследование Мининфраструктуры
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