ГБР пришло с обыском в дом экс-министра инфраструктуры Омеляна

Обыск якобы касается бывших владельцев дома, где живет Омелян

Обыск якобы касается бывших владельцев дома, где живет Омелян

facebook.com/volodymyr.omelyan

Министр инфраструктуры Украины в 2016-2019 годах Владимир Омелян заявил о проведении обысков Государственным бюро расследований в своем доме.

Как передает RegioNews, об этом он заявил на странице в Facebook.

6:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском. Вроде решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем", - написал он.

Напомним, в 2018 году Омеляну было сообщено о подозрении о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 УК.