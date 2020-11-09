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09 листопада 2020, 11:40 4

САП скерувала до суду обвинувачення проти колишнього глави Мінінфраструктури Омеляна

09 листопада 2020, 11:40 4
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Рішення ексчиновника призвело до ненадходження до державного бюджету в 2018 році 30,5 млн гривень
Рішення ексчиновника призвело до ненадходження до державного бюджету в 2018 році 30,5 млн гривень
Фото з відкритих джерел
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у справі колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Як повідомили у пресслужбі САП, його звинувачують в оформленні документів, що призвело до недоотримання 30,5 мільйона гривень до держбюджету, пише RegioNews.

"В грудні 2017 року колишній міністр видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас один з цих зборів - адміністративний - є прибутковою частиною державного бюджету. Тому змінити його розмір могла тільки Верховна Рада, а не міністр", - повідомили в САП.

Там також зазначили, що рішення ексчиновника призвело до ненадходження до державного бюджету в 2018 році 30,5 млн гривень.

Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 211 Кримінального кодексу України (видання службовою особою нормативно-правового акта, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах) направлено в ВАКС для розгляду по суті.

Нагадаємо, 12 червня ДБР прийшли з обшуком у будинок ексміністра інфраструктури Омеляна. Через тиждень детективи НАБУ повідомили про підозру ексміністру Володимиру Омеляну у нанесенні збитків державному бюджету у розмірі 30,5 млн грн. 25 червня ексміністра Омеляна суд відпустив під особисте зобов`язання.

суд ВАКС САП міністр справа
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