Экс-министра Омеляна подозревают в нанесении ущерба на 30 миллионов

Он снизил портовые сборы, не имея на это полномочий

Он снизил портовые сборы, не имея на это полномочий

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Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, Омелян в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов на 20%. Один из них, а именно административный, является доходной частью бюджета, и изменить его размер могла только Верховная Рада.

Тогда Минфин выступал против сокращения всех портовых сборов, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет.

Сообщение об этом бывший министр, занимая должность, получал неоднократно.

В итоге, решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: с ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой", - говорится в сообщении НАБУ.

Напомним, 12 июня ГБР пришло с обыском в дом экс-министра инфраструктуры Омеляна.