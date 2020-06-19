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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
19 июня 2020, 14:54 4

Экс-министра Омеляна подозревают в нанесении ущерба на 30 миллионов

19 июня 2020, 14:54 4
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Он снизил портовые сборы, не имея на это полномочий
Фото: Facebook
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19 июня детективы НАБУ сообщили о подозрении экс-министру Владимиру Омеляну в нанесении ущерба государственному бюджету в размере 30,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, Омелян в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов на 20%. Один из них, а именно административный, является доходной частью бюджета, и изменить его размер могла только Верховная Рада.

Тогда Минфин выступал против сокращения всех портовых сборов, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет.

Сообщение об этом бывший министр, занимая должность, получал неоднократно.

В итоге, решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: с ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой", - говорится в сообщении НАБУ.

Напомним, 12 июня ГБР пришло с обыском в дом экс-министра инфраструктуры Омеляна.

НАБУ подозрение САП коррупция Владимир Омелян
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