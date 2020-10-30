Судьям КСУ под здание принесли "билет" и чемоданы к Януковичу в Ростов
В Киеве перед зданием Конституционного суда Украины собрались сотни людей. Они требуют роспустить действующий состав суда, а также вернуть электронное декларирование имущественного состояния чиновников.
Как передает RegioNews, об этом сообщает Pavlovsky News.
Люди считают, что из-за отмены системы электронного декларирования под угрозой теперь наказание коррупционеров, безвиз и финансовая помощь от Запада.
Кроме того, активисты принесли под здание КСУ "билет" и чемоданы для переезда судей в Ростов к четвертому президенту-беглецу Виктору Януковичу, который с 2014 года скрывается на территории России.
Также протестующие бросают в здание суда дымовые шашки, из-за чего площадь перед КСУ затянуло оранжевым дымом.
Здание КСУ находится под усиленной охраной бойцов Национальной гвардии и спецназа полиции.
Ранее сообщалось, что Зеленский внес в Раду законопроект, которым прекращаются полномочия действующего состава КСУ, а решение суда от 27 октября является "ничтожным".