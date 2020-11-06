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06 ноября 2020, 11:51 22

СБУ предотвратила коррупционное назначение в Минобороны за взятку

06 ноября 2020, 11:51 22
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Злоумышленница обещала посодействовать в назначении за $60 тысяч
Злоумышленница обещала посодействовать в назначении за $60 тысяч
Фото: СБУ
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Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины предупредили коррупционное назначение на руководящую должность в Министерстве обороны.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Жительница Киева "подбирала" кандидатов на работу в Главном управлении имущества и ресурсов Минобороны Украины. За 60 тысяч долларов она предложила возглавить центральный орган управления ведомства бывшему директору одного из государственных предприятий", - говорится в сообщении.

"Решить вопрос" она обещала через сообщников в Минобороны и Минюсте.

Правоохранители задержали злоумышленницу в Одессе, согласно ст. 208 Уголовного кодекса Украины, во время получения "аванса" в размере 5 тысяч долларов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, в том числе должностных лиц, причастных к коррупционной сделки.

Ранее сообщалось, что служащего регионального филиала "Укрзализныци" в Одесской области подозревают в служебной халатности, что привела к убыткам в почти один миллион гривен.

взятка Одесса СБУ Минобороны коррупция должность
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