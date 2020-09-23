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23 сентября 2020, 13:20 3

САП сообщила о подозрении главе Харьковского окружного админсуда

23 сентября 2020, 13:20 3
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Ранее ее поймали при передаче взятки
Ранее ее поймали при передаче взятки
Фото: СБУ
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Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении главе Харьковского окружного админсуда.

Об этом сообщается в Facebook САП, передает RegioNews.

По данным следствия, подозрение вручили 22 сентября за поручением исполняющего обязанности Генерального прокурора.

Судье инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины, то есть предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, 21 сентября главу Харьковского окружного административного суда поймали на передаче взятки.

Харьков САП подозрение судья уголовное дело коррупция
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