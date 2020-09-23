САП сообщила о подозрении главе Харьковского окружного админсуда

Ранее ее поймали при передаче взятки

Ранее ее поймали при передаче взятки

Фото: СБУ

Об этом сообщается в Facebook САП, передает RegioNews.

По данным следствия, подозрение вручили 22 сентября за поручением исполняющего обязанности Генерального прокурора.

Судье инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины, то есть предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, 21 сентября главу Харьковского окружного административного суда поймали на передаче взятки.