САП сообщила о подозрении главе Харьковского окружного админсуда
Ранее ее поймали при передаче взятки
Ранее ее поймали при передаче взятки
Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении главе Харьковского окружного админсуда.
Об этом сообщается в Facebook САП, передает RegioNews.
По данным следствия, подозрение вручили 22 сентября за поручением исполняющего обязанности Генерального прокурора.
Судье инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины, то есть предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, 21 сентября главу Харьковского окружного административного суда поймали на передаче взятки.
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