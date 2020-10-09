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09 октября 2020, 16:47 3

Главе Харьковского окружного админсуда избрали меру пресечения

09 октября 2020, 16:47 3
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Ранее ее поймали при передаче взятки
Ранее ее поймали при передаче взятки
Фото: СБУ
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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения главе Харьковского окружного админсуда.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook, передает RegioNews.

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора и выбрала главе Харьковского окружного административного суда меру пресечения в виде личного обязательства", - говорится в сообщении.

Подозреваемая обязана сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства, воздерживаться от общения со свидетелем, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу.

Срок действия процессуальных обязанностей - до 22 ноября 2020 года включительно", - добавили в ВАКС.

Напомним, 21 сентября главу Харьковского окружного административного суда поймали на передаче взятки.

Позже САП сообщила о подозрении главе Харьковского окружного админсуда.

суд взятка ВАКС судья Харьков коррупция
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