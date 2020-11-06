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Юрченко написал заявление на Лероса в Офис генпрокурора
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06 ноября 2020, 11:56 3

Юрченко написал заявление на Лероса в Офис генпрокурора

06 ноября 2020, 11:56 3
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Это произошло из-за драки в парламенте накануне
Это произошло из-за драки в парламенте накануне
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Внефракционный народный депутат Александр Юрченко написал заявление в Офис генерального прокурора после драки с другим нардепом Гео Леросом в кулуарах Верховной Рады.

Об этом Юрченко сообщил в Facebook, передает RegioNews.

"Сведения о совершении уголовного правонарушения народным депутатом вносятся в ЕРДР генеральным прокурором. Именно поэтому обратился с заявлением в Офис генерального прокурора по поводу нанесения мне телесных повреждений Курехяном Георгом Багратовичем, более известным под псевдонимом Део Ланос или Гео Лерос", - написал Юрченко.

Он отметил, что тяжесть причиненных телесных повреждений в дальнейшем установит следствие и судебная медицинская экспертиза

Юрченко добавил, что "вынесение приговора для народного депутата закончится для него лишением мандата".

Напомним, 5 ноября в Верховной Раде произошли конфликт и драка между подозреваемым в коррупции народным депутатом Александром Юрченко и его бывшим коллегой по фракции, нардепом Гео Леросом.

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