Главу Харьковского окружного административного суда поймали на передаче взятки

Чиновница передала $3 тысячи за принятие судьей "правильного" решения

Чиновница передала $3 тысячи за принятие судьей "правильного" решения

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП разоблачила Председателя Харьковского окружного административного суда на передаче взятки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным досудебного расследования, чиновница осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу. За принятие судьей "правильного" решения председатель суда передала $3 тысячи.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия для установления других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда", - говорится в сообщении.

Решается вопрос относительно сообщения председателю суда о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что СБ Украины блокировала деятельность мощной "ботоферми", которая использовалась Россией для распространения деструктивной информации.