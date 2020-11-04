Кадровые изменения: Кабмин согласовал увольнение глав ОГА трех областей
На сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины было согласовано увольнение трех глав областных государственных администраций.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заседание правительства.
Так, правительство согласовало проекты указов президента об увольнении:
- Федорова Виталия Васильевича с должности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (по соглашению сторон).
- Куцого Максима Васильевича с должности главы Одесской областной государственной администрации (по соглашению сторон).
- Грищенко Романа Сергеевича с должности главы Сумской областной государственной администрации (по соглашению сторон).
Ранее сообщалось, 4 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволит глав нескольких областных государственных администраций.