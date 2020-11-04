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04 ноября 2020, 14:36 43

Кадровые изменения: Кабмин согласовал увольнение глав ОГА трех областей

04 ноября 2020, 14:36 43
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Главы ОГА будут уволены по соглашению сторон
Главы ОГА будут уволены по соглашению сторон
Фото: из открытых источников
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На сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины было согласовано увольнение трех глав областных государственных администраций. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заседание правительства.

Так, правительство согласовало проекты указов президента об увольнении:

- Федорова Виталия Васильевича с должности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (по соглашению сторон).

- Куцого Максима Васильевича с должности главы Одесской областной государственной администрации (по соглашению сторон).

- Грищенко Романа Сергеевича с должности главы Сумской областной государственной администрации (по соглашению сторон).

Ранее сообщалось, 4 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволит глав нескольких областных государственных администраций.

Кабмин Денис Шмыгаль ОГА область глава указ
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