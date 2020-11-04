Комитет Рады рекомендовал депутатам поддержать закон Зеленского о КСУ

В нем планируют учесть все замечания от Венецианской комиссии

В нем планируют учесть все замечания от Венецианской комиссии

Фото: flickr

4 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия принял решение рекомендовать депутатам поддержать проект закона президента Украины Владимира Зеленского, которым предлагается разрешение ситуации с Конституционным судом.

Об этом сообщил председатель комитета Андрей Костин, передает RegioNews.

По его словам, комитет рекомендовал проголосовать за президентский законопроект №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" за основу в первом чтении, а рекомендации Венецианской комиссии учесть в виде поправок ко второму чтению.

За решение проголосовали 12 членов комитета, и все это представители фракции "Слуга народа". Это свидетельствует о твердой позиции "Слуги народа" восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины, причем сделать это в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - сообщил нардеп.

Он добавил, что депутаты готовы учесть все рекомендации Венецианской комиссии в виде поправок к законопроекту между первым и вторым чтением.

Напомним, появился еще один законопроект, призванный урегулировать кризис вокруг КСУ, автором проекта значится нардеп Александр Дубинский.