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04 ноября 2020, 11:25 901

Стало известно, каких глав ОГА уволит Зеленский - источник

04 ноября 2020, 11:25 901
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Официальных деталий увольнения стоит ожидать в ближайшее время
Официальных деталий увольнения стоит ожидать в ближайшее время
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 4 ноября, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволит глав нескольких областных государственных администраций. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информированный источник.

Так, под увольнение попадают глава Сумской ОГА Роман Грищенко, глава Одесской ОГА Максим Куцый и глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

Напомним, ранее RegioNews сообщал, что Зеленский собирается уволить нескольких глав ОГА.

Владимир Зеленский увольнение Офис президента президент работа ОГА
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