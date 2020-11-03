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03 ноября 2020, 18:35 1278

В СБУ рассказали, почему пришли с обысками в Таможенную службу

03 ноября 2020, 18:35 1278
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Таможенники пользовались служебным положением для личного обогащения
Таможенники пользовались служебным положением для личного обогащения
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины совместно с ГБР обнаружила, что чиновники Государственной таможенной службы систематически наносят ущерб государственному бюджету.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновники центрального офиса Таможенной службы и ее региональных органов организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды.

Чиновники "зарабатывали" во время таможенного оформления товаров, нарушали законодательство в сфере публичных закупок, что привело к тяжелым последствиям. Из-за противоправной деятельности чиновников государственному бюджету нанесен ущерб в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Во время обысков в офисе Государственной таможенной службы и в 15 региональных представительствах работники СБУ изъяли финансово-хозяйственную документацию, что, возможно, подтверждает преступления, которые совершали чиновники.

В частности, были изъяты документы за нарушение бюджетного законодательства при пересчете таможенных платежей, недостоверности выводов экспертиз по классификации товаров, а также документация о проведении работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту в управлениях.

В рамках уголовного дела проводятся следственные действия.

Напомним, 3 ноября СБУ провела обыски на таможне по делу о незаконной легализации иностранцев. В тот же день ГБР и СБУ провели обыски в Таможенной службе.

обыски таможня СБУ уголовное дело коррупция
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