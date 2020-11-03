В СБУ рассказали, почему пришли с обысками в Таможенную службу

Таможенники пользовались служебным положением для личного обогащения

Таможенники пользовались служебным положением для личного обогащения

Фото: СБУ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновники центрального офиса Таможенной службы и ее региональных органов организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды.

Чиновники "зарабатывали" во время таможенного оформления товаров, нарушали законодательство в сфере публичных закупок, что привело к тяжелым последствиям. Из-за противоправной деятельности чиновников государственному бюджету нанесен ущерб в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Во время обысков в офисе Государственной таможенной службы и в 15 региональных представительствах работники СБУ изъяли финансово-хозяйственную документацию, что, возможно, подтверждает преступления, которые совершали чиновники.

В частности, были изъяты документы за нарушение бюджетного законодательства при пересчете таможенных платежей, недостоверности выводов экспертиз по классификации товаров, а также документация о проведении работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту в управлениях.

В рамках уголовного дела проводятся следственные действия.

Напомним, 3 ноября СБУ провела обыски на таможне по делу о незаконной легализации иностранцев. В тот же день ГБР и СБУ провели обыски в Таможенной службе.