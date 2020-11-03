12:58  03 ноября
Марцинкив снова возглавит Ивано-Франковск
15:29  03 ноября
Установлены результаты выборов в 237 местных советах Украины - ЦИК
18:06  03 ноября
Боевики на Донбассе ранили нашего военного
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2020, 17:44 323

ГБР и СБУ проводят обыски в Таможенной службе

03 ноября 2020, 17:44 323
Читайте також українською мовою
Все органы таможенной службы работают в штатном режиме
Все органы таможенной службы работают в штатном режиме
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Следователи Госбюро расследований и Службы безопасности Украины проводят обыски в управлениях таможенной службы. В службе отмечают об изъятии материалов, не предусмотренных решением суда.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Государственной таможенной службы.

Отмечается, что обыски проводятся на основании решения Печерского райсуда Киева по признакам злоупотребления служебным положением отдельными работниками таможенных и налоговых органов в 2019-20 годах. Суд постановил провести обыски во всех территориальных органах таможенной службы.

Обыски на таможнях продолжаются, документы и информация изымаются. В таможенной службе подчеркивают, что следователи ГБР изымают и материалы, которые не были утверждены решением суда.

Все органы таможенной службы работают в штатном режиме.

Напомним, ГБР задержала "на горячем" ТОП-чиновника ГФС.

ГБР Украина обыск таможня следствие
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Труханов теряет послушный горсовет: с кем будет договариваться мэр
Выборы в Запорожье: удастся ли мэру Буряку дожить до конца второго срока и причем тут Коломойский
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виктор Таран
Роман Шрайк
Все блоги »