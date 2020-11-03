ГБР и СБУ проводят обыски в Таможенной службе

Все органы таможенной службы работают в штатном режиме

Все органы таможенной службы работают в штатном режиме

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Следователи Госбюро расследований и Службы безопасности Украины проводят обыски в управлениях таможенной службы. В службе отмечают об изъятии материалов, не предусмотренных решением суда.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Государственной таможенной службы.

Отмечается, что обыски проводятся на основании решения Печерского райсуда Киева по признакам злоупотребления служебным положением отдельными работниками таможенных и налоговых органов в 2019-20 годах. Суд постановил провести обыски во всех территориальных органах таможенной службы.

Обыски на таможнях продолжаются, документы и информация изымаются. В таможенной службе подчеркивают, что следователи ГБР изымают и материалы, которые не были утверждены решением суда.

Все органы таможенной службы работают в штатном режиме.

Напомним, ГБР задержала "на горячем" ТОП-чиновника ГФС.