НАБУ объявило главу Окружного админсуда Киева Вовка в розыск

Он игнорировал повестки и не являлся на допросы

Он игнорировал повестки и не являлся на допросы

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Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Он игнорировал повестки и не являлся на допросы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт НАБУ.

Согласно информации Бюро, Вовк подозревается в совершении преступлений по:

ч.1 статьи 109 (действия с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата власти, а также заговор о совершении таких действий);

ч.1 статьи 255 (создание преступной организации);

ч.3 статьи 27 (организатор криминального правонарушения, организатор группировки);

ч.2 статьи 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения госслужащим);

ч.2 статьи 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля с использованием служебного положения) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что Вовк систематически игнорировал повестки от следствия, не являлся на допросы и другие процессуальные действия.

Напомним, Павла Вовка и других судей ОАСК подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

Ранее НАБУ вызвало Павла Волка и еще трех судей ОАСК для участия в следственных действиях.

29 октября председатель ОАСК Волк опять не явился на заседание для избрания меры пресечения.