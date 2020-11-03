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03 ноября 2020, 15:27 6

Официально: названы партии, которые прошли во Львовский горсовет

03 ноября 2020, 15:27 6
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Лидером среди партий является "Европейская Солидарность"
Лидером среди партий является "Европейская Солидарность"
Фото: flickr
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Львовская городская территориальная комиссия обнародовала Протокол о результатах выборов депутатов Львовского городского совета.

Согласно Протоколу, депутатами горсовета стали кандидаты от пяти партий – "Европейской Солидарности", "Самопомощи", "Варты", "Голоса" и "Свободы", информирует RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Партия "Европейская Солидарность" стала победителем выборов в совет Львовской объединенной территориальной громады (ОТГ), набрав 31,25% голосов (68704 избиратели).

На втором месте - партия "Самопомощь" (19,43%, 42787 голосов), на третьем - партия "Голос" (8,9%, 19621). Также в новый состав совета Львовской ОТГ вошли представители партии "Варта" - 6,96% (15324) и ВО "Свобода" - 6,85% (15097).

По итогам голосования в городском совете "Европейская Солидарность" будут представлять 26 депутатов, "Самопомощь" - 17, "Голос" - 8, "Стражу" - 7 и ВО "Свобода" - 6.

Напомним, ранее стала известна дата второго тура выборов мэра Львова.

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