Официально: названы партии, которые прошли во Львовский горсовет

Лидером среди партий является "Европейская Солидарность"

Лидером среди партий является "Европейская Солидарность"

Фото: flickr

Согласно Протоколу, депутатами горсовета стали кандидаты от пяти партий – "Европейской Солидарности", "Самопомощи", "Варты", "Голоса" и "Свободы", информирует RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Партия "Европейская Солидарность" стала победителем выборов в совет Львовской объединенной территориальной громады (ОТГ), набрав 31,25% голосов (68704 избиратели).

На втором месте - партия "Самопомощь" (19,43%, 42787 голосов), на третьем - партия "Голос" (8,9%, 19621). Также в новый состав совета Львовской ОТГ вошли представители партии "Варта" - 6,96% (15324) и ВО "Свобода" - 6,85% (15097).

По итогам голосования в городском совете "Европейская Солидарность" будут представлять 26 депутатов, "Самопомощь" - 17, "Голос" - 8, "Стражу" - 7 и ВО "Свобода" - 6.

Напомним, ранее стала известна дата второго тура выборов мэра Львова.