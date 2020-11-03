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03 ноября 2020, 16:20 140

На Житомирщине признали недействительными выборы на участке с явкой 98%

03 ноября 2020, 16:20 140
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Такое решение по выборам на участке №180271 приняла Емильчинская территориальная избирательная комиссия (ТИК)
Такое решение по выборам на участке №180271 приняла Емильчинская территориальная избирательная комиссия (ТИК)
Фото из открытых источников
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В протоколах ТИК отмечается о незаконном голосовании 107 избирателей без доказательств получения ими бюллетеней, что составляет 17% от голосующих.

Как передает RegioNews, об этом сообщил первый заместитель председателя Житомирского областного совета Сергей Крамаренко на своей странице Facebook.

Емильчинском территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными выборы по скандальной избирательной комиссии в селе Рудня Ивановская Емильчинского района, - говорится в сообщении.

Крамаренко опубликовал протокол ТИК, в котором отмечается о незаконном голосовании 107 избирателей без доказательств получения ими бюллетеней, что составляет 17% от голосующих.

СПРАВЕДЛИВІСТЬ Є, ЗА НЕЇ ПРОСТО ПОТРІБНО БОРОТИСЬ!!! Годину тому Ємільчинська Територіальна виборча комісія, прийняла...

Posted by Сергій Крамаренко Офіційна on Monday, November 2, 2020

Признание выборов на участке недействительными поддержали 12 из 15 членов ТИК.

В Житомирской области явка на местных выборах зафиксирована на уровне 37,47%.

По информации Житомирской областной прокуратуры, на этом участке были выявлены нарушения избирательной документации, а именно: отсутствие подписей членов комиссии и избирателей на отрывных талонах, разногласия сведений, указанных на конвертах и ​​протоколах избирательной комиссии, а при открытии сейф-пакетов обнаружили, что протоколы есть только в одном экземпляре, а протоколы по выборам депутатов Емильчинского поселкового совета вообще отсутствуют.

Ранее ТИК сообщала, что в Житомире Сухомлин побеждает на выборах мэра.

выборы нарушения прокуратура Житомирская область ТИК
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