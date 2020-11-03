На Житомирщині визнали недійсними вибори на дільниці з явкою 98%

Таке рішення з виборів на дільниці №180271 прийняла Ємільчинська територіальна виборча комісія (ТВК)

Таке рішення з виборів на дільниці №180271 прийняла Ємільчинська територіальна виборча комісія (ТВК)

Фото з відкритих джерел

У протоколах ТВК зазначається про незаконне голосування 107 виборців без доказів одержання ними бюлетенів, що становить 17% від голосуючих.

Як передає RegioNews, про це повідомив перший заступник голови Житомирської обласної ради Сергій Крамаренко на своїй сторінці Facebook.

Ємільчинська територіальна виборча комісія прийняла рішення визнати недійсними вибори по скандальній виборчій комісії в селі Рудня Іванівська Ємільчинського району, - йдеться в повідомленні.

Крамаренко опублікував протокол ТВК, в якому зазначається про незаконне голосування 107 виборців без доказів одержання ними бюлетенів, що становить 17% від голосуючих.

СПРАВЕДЛИВІСТЬ Є, ЗА НЕЇ ПРОСТО ПОТРІБНО БОРОТИСЬ!!! Годину тому Ємільчинська Територіальна виборча комісія, прийняла... Posted by Сергій Крамаренко Офіційна on Monday, November 2, 2020

Визнання виборів на дільниці недійсними підтримали 12 з 15 членів ТВК.

В Житомирській області явка на місцевих виборах зафіксована на рівні 37,47%.

За інформацією Житомирської обласної прокуратури, на цій ділянці були виявлені порушення виборчої документації, а саме: відсутність підписів членів комісії і виборців на відривних талонах, розбіжності відомостей, зазначених на конвертах і протоколи виборчої комісії, а при відкритті сейф-пакетів виявили, що протоколи є лише в одному екземплярі, а протоколи з виборів депутатів Ємільчинської селищної ради взагалі відсутні.

Раніше ТВК повідомляла, що в Житомирі Сухомлин перемагає на виборах мера.