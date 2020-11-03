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Установлены результаты выборов в 237 местных советах Украины - ЦИК
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03 ноября 2020, 15:29 25

Установлены результаты выборов в 237 местных советах Украины - ЦИК

03 ноября 2020, 15:29 25
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Всего избрано более пяти тысяч депутатов
Всего избрано более пяти тысяч депутатов
Фото: из открытых источников
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В Украине установлены результаты местных выборов уже в 237 советах в 24 регионах страны.

Как передает RegioNews, об этом говорится на сайте ЦИК.

По состоянию на 12:00 3 ноября 2020 года установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 237 местных советов в 24 регионах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом выбрано 5 428 депутатов. В частности, в 5 районных советов - 162 депутатов, в 39 городских - 1 072 депутатов, до 60 поселковых - 1 311 депутатов, к 133 сельских - 2 883 депутатов. Кроме того, признаны избранными 282 глав (68 - городских, 69 - поселковых, 145 сельских) также в 24 регионах.

В ЦИК подчеркивают, что еще продолжаются процессы уточнения протоколов о подсчете голосов избирателей на отдельных УИК и проведения повторного подсчета голосов избирателей отдельными территориальными избирательными комиссиями на основании соответствующих решений.

В то же время, еще завершается передача протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) районных и областных территориальных избирательных комиссий.

Напомним, по состоянию на вечер 2 ноября ЦИК установила результаты выборов депутатов в 212 местных советах, также были признаны избранными 4757 депутатов.

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