На Сумщине поймали кандидата в депутаты горсовета на попытке сфальсифицировать результаты выборов

Кандидат пытался подкупити системномого администратора ТИК

Кандидат пытался подкупити системномого администратора ТИК

Фото: СБУ

На Сумщине Служба безопасности Украины блокировала попытку кандидата в депутаты одного из горсоветов сфальсифицировать результаты выборов в свою пользу во время проведения выборов.

Как сообщает RegioNews, об этом информирует пресс-центр СБУ.

Известно, что претендент пытался заставить системного администратора городской территориально-избирательной комиссии незаконно внести изменения в электронный кабинет на пользу политической силы кандидата.

По результатам экзит-поллов, эта политическая партия не преодолевала пятипроцентный барьер и не имела шансов пройти в городской совет", - говорится в сообщении.

Кандидат предложил системному администратору неправомерную выгоду за внесение ложных данных в электронный кабинет городской избирательной комиссии.

За деньги работник комиссии должен был искусственно увеличить количество голосов за политсилу на 140 избирателей. Стоимость "услуг" должна была определиться после результатов фальсификации", - сообщают оперативники.

В СБУ предупредили вмешательства до избирательной системы при подготовке к совершению противоправных действий. В ходе следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности, в частности "переписку" с работником ТИК о деталях и условиях фальсификации.

Кандидату в депутаты сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 362 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Буковине полиция проверяла информацию о массовых вероятных нарушениях избирательного законодательства.