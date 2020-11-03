В Украинке Киевской области два кандидата в мэры набрали одинаковую поддержку

Оба получили по 1233 голоса

Оба получили по 1233 голоса

Фото из открытых источников

В Украинке Киевской области назначили второй тур выборов городского главы, поскольку два кандидата набрали одинаковое количество голосов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ЦИК.

Лидировали два кандидата в мэры: Оксана Кирилюк от "Слуги Народа" и Александр Туренко от "Европейской Солидарности".

Они оба получили по 1233 голоса.

Теперь в Украинке пройдет второй тур выборов городского головы.

Ранее сообщалось, что в некоторых ОТГ второй тур выборов пройдет в начале декабря.