В Украинке Киевской области два кандидата в мэры набрали одинаковую поддержку
Оба получили по 1233 голоса
Оба получили по 1233 голоса
В Украинке Киевской области назначили второй тур выборов городского главы, поскольку два кандидата набрали одинаковое количество голосов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ЦИК.
Лидировали два кандидата в мэры: Оксана Кирилюк от "Слуги Народа" и Александр Туренко от "Европейской Солидарности".
Они оба получили по 1233 голоса.
Теперь в Украинке пройдет второй тур выборов городского головы.
Ранее сообщалось, что в некоторых ОТГ второй тур выборов пройдет в начале декабря.
ЦИК официально установила результаты выборов в 212 местных советахВсе новости »
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