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03 ноября 2020, 11:10 1502

В Украинке Киевской области два кандидата в мэры набрали одинаковую поддержку

03 ноября 2020, 11:10 1502
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Оба получили по 1233 голоса
Оба получили по 1233 голоса
Фото из открытых источников
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В Украинке Киевской области назначили второй тур выборов городского главы, поскольку два кандидата набрали одинаковое количество голосов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ЦИК.

Лидировали два кандидата в мэры: Оксана Кирилюк от "Слуги Народа" и Александр Туренко от "Европейской Солидарности".

Они оба получили по 1233 голоса.

Теперь в Украинке пройдет второй тур выборов городского головы.

Ранее сообщалось, что в некоторых ОТГ второй тур выборов пройдет в начале декабря.

выборы мэр голосование результат второй тур
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