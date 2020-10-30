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30 октября 2020, 16:51 4

НАЗК почало публікувати список чиновників, які зможуть уникнути відповідальності через рішення СБУ

30 октября 2020, 16:51 4
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Для начала антикоррупционеры назвали пятерых
Для начала антикоррупционеры назвали пятерых
Фото из открытых источников
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнародовало список бывших и действующих чиновников, которые из-за решения Конституционного суда могут избежать ответственности за декларирование недостоверных данных.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на страницу НАЗК в сети Facebook.

Это будут экс-министр, депутаты городских советов и районных советов, судьи, директора государственных предприятий, чиновники — все те, кого налогоплательщики наняли на работу, - сообщают в НАПК.

Для начала антикоррупционеры назвали пятерых чиновников.

1) Игорь Насалик, экс-министр энергетики и угольной промышленности, не указал заем на $1,2 млн от физического лица в ежегодной декларации.

2) Михаил Чурило, депутат Ужгородского городского совета, лидирует в списке декларантов, у которых выявлена наибольшая сумма недостоверных сведений. Чурило "забыл” указать средства, одолженные другому физическому лицу, в размере 95,3 млн грн.

3) Виктор Андреев, заместитель Шевченковской РГА в городе Киеве, не указал в декларации финансовые обязательства в пользу ООО "Киеврент" на сумму свыше 60 млн грн.

4) Олег Этнарович, депутат Одесского городского совета, указал недостоверные сведения о стоимости недвижимости, которой владеет на 4,7 млн грн, не указал корпоративные права на 20 млн грн, и "забыл" о том, что одолжил и разместил на банковских счетах более 1 млн грн.

5) Руслан Мороз, депутат Владимир-Волынского горсовета, указал недостоверные сведения о стоимости недвижимости на почти 400 тыс. грн, а еще "забыл" о том, как одолжил третьим лицам 21,5 млн грн.

В НАПК пообещали продолжить список.

Ми в Національному агентстві запобігання корупції вважаємо, що країна має знати своїх "щасливчиків” в...

Posted by Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК on Friday, October 30, 2020

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.

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