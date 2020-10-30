НАЗК почало публікувати список чиновників, які зможуть уникнути відповідальності через рішення СБУ

Для начала антикоррупционеры назвали пятерых

Для начала антикоррупционеры назвали пятерых

Фото из открытых источников

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнародовало список бывших и действующих чиновников, которые из-за решения Конституционного суда могут избежать ответственности за декларирование недостоверных данных.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на страницу НАЗК в сети Facebook.

Это будут экс-министр, депутаты городских советов и районных советов, судьи, директора государственных предприятий, чиновники — все те, кого налогоплательщики наняли на работу, - сообщают в НАПК.

Для начала антикоррупционеры назвали пятерых чиновников.

1) Игорь Насалик, экс-министр энергетики и угольной промышленности, не указал заем на $1,2 млн от физического лица в ежегодной декларации.

2) Михаил Чурило, депутат Ужгородского городского совета, лидирует в списке декларантов, у которых выявлена наибольшая сумма недостоверных сведений. Чурило "забыл” указать средства, одолженные другому физическому лицу, в размере 95,3 млн грн.

3) Виктор Андреев, заместитель Шевченковской РГА в городе Киеве, не указал в декларации финансовые обязательства в пользу ООО "Киеврент" на сумму свыше 60 млн грн.

4) Олег Этнарович, депутат Одесского городского совета, указал недостоверные сведения о стоимости недвижимости, которой владеет на 4,7 млн грн, не указал корпоративные права на 20 млн грн, и "забыл" о том, что одолжил и разместил на банковских счетах более 1 млн грн.

5) Руслан Мороз, депутат Владимир-Волынского горсовета, указал недостоверные сведения о стоимости недвижимости на почти 400 тыс. грн, а еще "забыл" о том, как одолжил третьим лицам 21,5 млн грн.

В НАПК пообещали продолжить список.

Ми в Національному агентстві запобігання корупції вважаємо, що країна має знати своїх "щасливчиків” в... Posted by Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК on Friday, October 30, 2020

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.