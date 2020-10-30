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30 октября 2020, 12:59

Министр Малюська заявил о рисках для ключевых реформ, которые сейчас на рассмотрении в КСУ

30 октября 2020, 12:59
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Он заверил, что антикоррупционная инфраструктура будет полностью восстановлена в государстве
Он заверил, что антикоррупционная инфраструктура будет полностью восстановлена в государстве
Фото из открытых источников
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Глава Министерства юстиции Денис Малюська заявил о рисках для ключевых реформ, находящихся на рассмотрении в Конституционном суде Украины. Он заверил, что антикоррупционная инфраструктура будет полностью восстановлена в государстве.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует RegioNews.

"Мы полностью вернем антикоррупционную инфраструктуру, которая была поставлена на грань уничтожения решению Конституционного суда Украины... Полностью весь функционал без внесения изменений в закон восстановить не удастся в любом случае, но мы эти шаги делаем", - заверил министр.

По его словам, чтобы побороть последствия решения КСУ, потребуется определенное время и много усилий.

"Проблема, которая была вчера обговорена на заседании СНБО, заключается в том, что мы можем побороть последствия, хотя это займет некоторое время и много усилий. Но у нас остаются риски, связанные с тем, что практически все ключевые реформы, принятые Верховной Радой в последние годы, находятся сейчас на просмотре в Конституционном суде Украины", - сказал глава Мин'минюста.

Напомним, в Минюсте прогнозируют, что работа НАЗК восстановится за несколько месяцев.

Министерство министр Минюст Украина решение
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