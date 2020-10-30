НАЗК почало публікувати список чиновників, які зможуть уникнути відповідальності через рішення СБУ

Для початку антикорупціонери назвали п’ятьох

Для початку антикорупціонери назвали п’ятьох

Фото з відкритих джерел

Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило список колишніх і чинних посадовців, які через рішення Конституційного суду можуть уникнути відповідальності за декларування недостовірних даних.

Про це пише Regionews з посиланням на сторінку НАЗК в мережі Facebook

Це будуть ексміністр, депутати міських рад та районних рад, судді, директори державних підприємств, урядовці — всі ті, кого платники податків найняли на роботу, - повідомляють в НАЗК.

Для початку антикорупціонери назвали п’ятьох посадовців.

1) Ігор Насалик, ексміністр енергетики та вугільної промисловості, не вказав позику на $1,2 млн від фізичної особи у щорічній декларації.

2) Михайло Чурило, депутат Ужгородської міської ради, лідирує у списку декларантів, у яких виявлено найбільшу суму недостовірних відомостей. Чурило "забув” вказати кошти, позичені іншій фізичній особі, у розмірі 95,3 млн грн.

3) Віктор Андрєєв, заступник Шевченківської РДА у місті Києві, не вказав у декларації фінансові зобов'язання на користь ТОВ "Київрент" на суму понад 60 млн грн.

4) Олег Етнарович, депутат Одеської міської ради, вказав недостовірні відомості про вартість нерухомості, якою володіє на 4,7 млн грн, не вказав корпоративні права на 20 млн грн, і "забув" про те, що позичив і розмістив на банківських рахунках більше 1 млн грн.

5) Руслан Мороз, депутат Володимир-Волинської міськради, вказав недостовірні відомості про вартість нерухомості на майже 400 тис. грн, а ще "забув" про те, як позичив третім особам 21,5 млн грн.

В НАЗК пообіцяли продовжити список.

Ми в Національному агентстві запобігання корупції вважаємо, що країна має знати своїх "щасливчиків” в... Posted by Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК on Friday, October 30, 2020

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.