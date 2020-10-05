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05 октября 2020, 19:51 1

Нардепы снова хотят взяться за легализацию "евроблях": уже зарегистрировали законопроект

05 октября 2020, 19:51 1
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Законопроект предусматривает освобождение от акциза и НДС на импорт автомобилей для льготных категорий граждан
Законопроект предусматривает освобождение от акциза и НДС на импорт автомобилей для льготных категорий граждан
Фото из открытых источников
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В парламенте зарегистрировали законопроект об освобождении от акциза и НДС на импорт авто, которые были ввезены в Украину до 1 сентября 2020 года. Такие условия будут действовать только для льготной категории граждан.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу ВРУ.

Задачей законопроекта №4172 является удаление из перечня подакцизных товаров транспортных средств и кузовов к ним, как таких, которые не могут быть отнесены к акцизным товарам, в соответствии с мировой практикой и действующим законодательством.

Так, законопроект предусматривает освобождение от акциза и НДС на импорт автомобилей для льготных категорий граждан и легализации "євроблях”, которые были ввезены в Украину до 1 сентября 2020 года. К льготным категориям относятся многодетные семьи, участники боевых действий и лиц с инвалидностью.

В случае ввоза на территорию Украины более одного автомобиля, то освобождение от уплаты налога применяется только к одной единицы техники по выбору лица, которое ввозит такие транспортные средства.

Кроме того, освобождение от налогообложения не применяется в случае:

- если авто произведенные до 1992 года;
- стоят свыше 100 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января 2020 года;
- если лица уже воспользовались освобождением от уплаты налога на авто в течение 5 последних лет.

Напомним, 13 сентября 2019 года Верховная Рада приняла в целом проект об отсрочке штрафов за нарушение порядка ввоза авто на территорию Украины проще говоря - для нерастаможенных авто на иностранных номерах.

закон Верховная Рада голосование парламент евробляхи
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