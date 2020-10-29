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29 октября 2020, 13:27 4

Кабмин внес в Раду законопроект о публичных консультациях с властью

29 октября 2020, 13:27 4
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Документ предусматривает, что электронные консультации являются обязательной формой проведения публичных консультаций
Документ предусматривает, что электронные консультации являются обязательной формой проведения публичных консультаций
Фото из открытых источников
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В Верховной Раде появился текст законопроекта Кабинета министров о публичных консультациях с государственной властью. Он зарегистрирован под №4254.

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Документ определяет правила проведения субъектами властных полномочий публичных консультаций по вопросам формирования и реализации государственной, региональной политики, решения вопросов местного значения, подготовки проектов стратегических и программных документов (концепций, стратегий, программ, планов мероприятий и т. п), нормативно-правовых актов для согласования публичных и частных интересов.

Однако такие консультации не предусмотрены при подготовке проектов актов в части положений, содержащих информацию с ограниченным доступом. Также они не распространяются на правоотношения, связанные с проведением всеукраинского и местных референдумов, внесением местной инициативы, проведением общественных слушаний, общих собраний граждан.

Этот закон не будет действовать и по вопросам общей или частичной мобилизации, при введении в Украине или в отдельных ее местностях военного положения, применении Вооруженных сил Украины, проведении операций Объединенных сил, антитеррористических операций и тому подобное.

Документ предусматривает, что электронные консультации являются обязательной формой проведения публичных консультаций. К созданию технических возможностей для их проведения на онлайн-платформе для взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества электронные консультации органы власти будут проводить на собственных веб-сайтах.

В законе определено, что субъект властных полномочий в срочном порядке без проведения публичных консультаций разрабатывает проекты актов по вопросам предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий, других вопросов, связанных с возникновением угрозы жизни, здоровью, свободе, безопасности человека и т. д.

Напомним, ранее в Кабмине заявили, что ситуация с авиатехникой Вооруженных сил неудовлетворительная.

Кабмин Украина Верховная Рада законопроект парламент
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