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29 октября 2020, 15:23 8

В Кабмине заверили, что решение КСУ не повлияют на безвиз с Евросоюзом

29 октября 2020, 15:23 8
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Фото: из открытых источников
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Скандальные решения Конституционного суда никак не повлияют на безвизовый режим Украины с Европейским союзом.

Об этом в Facebook заявила вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает RegioNews.

По ее словам, внутри страны есть силы, заинтересованные в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, и одновременно лишить украинцев безвиза.

Обстоятельства, в которых принимались недавние решения Конституционного суда вызывают вопросы и возмущения. Это еще один сигнал, что реформа судебной ветви власти, над которой сейчас идет работа с Венецианской комиссией, должна быть доведена до логического завершения", - заявила Стефанишина.

Она добавила, что президент уже заявил, что воспользуется своим правом законодательной инициативы для восстановления эффективной работы системы электронного декларирования и ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

Со своей стороны Правительство также принимает меры, которые сделают невозможным остановку уже начатых реформ, включая те, которые являются основой для нашей европейской и евроатлантической интеграции Украины", - отметила Стефанишина.

Она напомнила, что курс Украины в ЕС и НАТО является окончательным, неотвратимым и закреплен в Конституции Украины.

Напомним, ранее посол Украины в Евросоюзе заявил, что решение КСУ может стать основанием для приостановления безвиза, также под угрозой макрофинансовая помощь от МВФ.

КСУ решение декларации Кабмин безвиз заявление
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