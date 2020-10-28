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28 октября 2020, 17:34 1

Суд не стал увольнять подозреваемую во взяточничестве голову Харьковского админсуда

28 октября 2020, 17:34 1
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Таким образом, она останется на своей должности
Таким образом, она останется на своей должности
Фото: adm.pl.court.gov.ua
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Следственная судья Высшего антикоррупционного суда не стала отстранять от должности главу Харьковского окружного админсуда, которую задержали во время передачи $3 тыс. взятки.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает RegioNews.

Такое решение принято из-за того, что приведенные стороной обвинения аргументы были недостаточными для отстранения подозреваемой от административной должности председателя суда", - заявили в Антикоррупционном суде.

В ведомстве считают, что опасения прокуроров об уничтожении дела, за которое передавалась взятка, безосновательны, так как они получили его копии.

Риск воздействия на заявителя в этом уголовном производстве также не стал определяющим, ведь этот риск уже нивелирован при применении меры пресечения путем установления обязанности подозреваемой не общаться с заявителем", - заявили в ВАКС.

Сообщается, что это решение не является окончательным и может быть пересмотрено в апелляционном порядке.

Напомним, 21 сентября главу Харьковского окружного административного суда поймали на передаче взятки.

Позже САП сообщила о подозрении главе Харьковского окружного админсуда. 9 октября главе Харьковского окружного админсуда избрали меру пресечения.

Харьковская область суд судья коррупция взятка ВАКС
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