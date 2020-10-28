Суд не стал увольнять подозреваемую во взяточничестве голову Харьковского админсуда
Следственная судья Высшего антикоррупционного суда не стала отстранять от должности главу Харьковского окружного админсуда, которую задержали во время передачи $3 тыс. взятки.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает RegioNews.
Такое решение принято из-за того, что приведенные стороной обвинения аргументы были недостаточными для отстранения подозреваемой от административной должности председателя суда", - заявили в Антикоррупционном суде.
В ведомстве считают, что опасения прокуроров об уничтожении дела, за которое передавалась взятка, безосновательны, так как они получили его копии.
Риск воздействия на заявителя в этом уголовном производстве также не стал определяющим, ведь этот риск уже нивелирован при применении меры пресечения путем установления обязанности подозреваемой не общаться с заявителем", - заявили в ВАКС.
Сообщается, что это решение не является окончательным и может быть пересмотрено в апелляционном порядке.
Напомним, 21 сентября главу Харьковского окружного административного суда поймали на передаче взятки.
Позже САП сообщила о подозрении главе Харьковского окружного админсуда. 9 октября главе Харьковского окружного админсуда избрали меру пресечения.