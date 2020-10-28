Полиция открыла дело из-за взрыва на газовой станции под Харьковом
Полиция выясняет обстоятельства взрыва в Дергачевском районе Харьковской области, по данному факту уже возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает RegioNews.
Около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа", - говорится в сообщении.
По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины.
В случае установлении виновных им грозит тюремное заключение на срок от 2 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности.
Напомним, под Харьковом произошел взрыв на газоперерабатывающей станции, известно о двух погибших и 9 пострадавших.