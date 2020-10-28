Суд не став звільняти підозрювану в хабарництві голову Харківського адмінсуду

Таким чином, вона залишиться на своїй посаді

Таким чином, вона залишиться на своїй посаді

Фото: adm.pl.court.gov.ua

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду не стала усувати з посади голову Харківського окружного адмінсуду, яку затримали під час передачі $3 тис. хабара.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, передає RegioNews.

Таке рішення постановлено через те, що наведені стороною обвинувачення аргументи були недостатніми для відсторонення підозрюваної від адміністративної посади голови суду", - заявили в Антикорупційному суді.

У відомстві вважають, що побоювання прокурорів про знищення справи, за яку давався хабар, є безпідставними, так як вони отримали її копії.

Ризик впливу на заявника в цьому кримінальному провадженні також не став визначальним, адже цей ризик вже нівельований при застосуванні запобіжного заходу шляхом встановлення обов’язку підозрюваної не спілкуватися з заявником”, - заявили у ВАКС.

Повідомляється, що це рішення не є остаточним і може бути переглянуто в апеляційному порядку.

Нагадаємо, 21 вересня голову Харківського окружного адміністративного суду спіймали на передачі хабаря.

Згодом САП повідомила про підозру главі Харківського окружного адмінсуду. 9 жовтня голові Харківського окружного адмінсуду обрали запобіжний захід.