Пожары на Харьковщине: Кабмин выделил на помощь пострадавшим 3,3 млн грн
Харьковскую область настигли масштабные пожары в сентябре
Харьковскую область настигли масштабные пожары в сентябре
Кабинет министров выделил 3,3 млн грн на помощь семьям, которые пострадали в результате пожаров на Харьковщине в прошлом месяце.
Об этом он написал в Telegram по итогам сегодняшнего заседания правительства, информирует RegioNews.
Шмигаль отметил, что в результате пожара в сентябре в Харьковской области сгорело более 20 домов.
"Как мы и обещали, украинцы, которые столкнулись с последствиями чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, обязательно получат поддержку государства", - написал он.
Напомним, в начале сентября Харьковщину настигли страшные пожары. Тогда же у президента обещали помочь пострадавшим в результате пожаров на Харьковщине.
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Выборы в Мариуполе: почему слухи о пророссийском реванше выглядят сильно преувеличенными
Предварительные итоги местных выборов: проигрыш "Слуги народа" и реванш "ЕС" и ОПЗЖ на фоне триумфа региональных элит