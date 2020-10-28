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28 октября 2020, 15:41 3

Пожары на Харьковщине: Кабмин выделил на помощь пострадавшим 3,3 млн грн

28 октября 2020, 15:41 3
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КМУ
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Кабинет министров выделил 3,3 млн грн на помощь семьям, которые пострадали в результате пожаров на Харьковщине в прошлом месяце.

Об этом он написал в Telegram по итогам сегодняшнего заседания правительства, информирует RegioNews.

Шмигаль отметил, что в результате пожара в сентябре в Харьковской области сгорело более 20 домов.

"Как мы и обещали, украинцы, которые столкнулись с последствиями чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, обязательно получат поддержку государства", - написал он.

Напомним, в начале сентября Харьковщину настигли страшные пожары. Тогда же у президента обещали помочь пострадавшим в результате пожаров на Харьковщине.

Кабмин помощь деньги Харьковская область правительство
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