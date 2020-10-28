В КСУ заявили о длительном давлении со стороны НАПК и НАБУ
Конституционный суд Украины испытывает давление со стороны антикоррупционных органов. Повлиять на работу суда также пытаются политики.
Как пишет RegioNews, об этом сообщается в заявлении КС.
В своем заявлении судьи обращаются к президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Денису Шмыгалю.
Суд утверждает, что в течение нескольких месяцев он находится под давлением Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК), Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), а также некоторых политиков.
"Незаконное влияние оказывается как на отдельных судей, так и на суд в целом с целью остановки его работы, подрыва авторитета и потере общественного доверия", - сказано в заявлении.
Также указано, что "несмотря на обвинения в предвзятости и ангажированности, распространение порочащей информации относительно профессиональной деятельности судей и угрозы в отношении их уголовного преследования", суд и дальше будет работать независимо и в "интересах украинского народа".
Напомним, ранее НКРЭКУ обратилась в ГБР из-за давления нардепов из "Батькивщины".