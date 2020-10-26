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В Украине на 25% выросли цены на газ: кто будет платить больше
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26 октября 2020, 14:35 6

В Украине на 25% выросли цены на газ: кто будет платить больше

26 октября 2020, 14:35 6
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Речь идет о производителях тепловой энергии
Речь идет о производителях тепловой энергии
Рixabay
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НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО).

Об этом передает RegioNews со ссылкой на сайт НАК.

Отмечается, что в октябре цена газа составит 5 374,10 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 24,4% больше, чем в сентябре (4 318,99 грн).

В пресс-службе "Нафтогаза" также сообщили, что цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года № 867, с учетом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах.

За период, который используется для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли по сравнению с сентябрьскими ценами на 26%.

Напомним, ранее председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев озвучил прогноз цены на газ зимой.

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