В Украине на 25% выросли цены на газ: кто будет платить больше
НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО).
Об этом передает RegioNews со ссылкой на сайт НАК.
Отмечается, что в октябре цена газа составит 5 374,10 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 24,4% больше, чем в сентябре (4 318,99 грн).
В пресс-службе "Нафтогаза" также сообщили, что цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года № 867, с учетом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах.
За период, который используется для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли по сравнению с сентябрьскими ценами на 26%.
Напомним, ранее председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев озвучил прогноз цены на газ зимой.