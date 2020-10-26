У Авакова отчитались о количестве возбужденных дел на довыборах в Раду

Речь идет о 208-м округе на Черниговщине

Речь идет о 208-м округе на Черниговщине

Фото: сайт МВД

От начала избирательного процесса правоохранители открыли 6 уголовных производств за нарушения на довыборах в Верховную Раду в округе №208 в Черниговской области, из которых три касаются подкупа избирателей.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Здесь (на 208 округе, - ред.) с начала избирательного процесса было открыто 6 уголовных производств, в том числе 3 производства – по статье "подкуп избирателей", и 3 – по статье 157 – препятствование осуществлению избирательных прав граждан", - сказал он.

Геращенко отметил, что собственно в день голосования на этом округе были зафиксированы три события. В частности, первое – когда ориентировочно в 21:00 на одном из участков в поселке Пески было отключено электроснабжение, но оно сразу благодаря эффективным действиям представителей электросетей было восстановлено. По словам заместителя министра, это не была никакая диверсия - просто техническая неисправность.

Также на этом округе в день голосования было зафиксировано сообщение о том, что в селе Березна Менского района на избирательном участке №417 отсутствуют информационные билборды с информацией о кандидатах, и еще один случай – зафиксировано жалобу об отсутствии в поселке Волоскивцы Менского района плакатов с информацией об одном из кандидатов.

Геращенко проинформировал, что в день голосования никаких сведений о нарушениях в округе №208 в ЕРДР не вносились, админпротоколы не составлялись, потому не было по его словам, никаких заявлений.

Он отметил, что ситуация в этом округе находится под пристальным наблюдением правоохранительных органов.

"Высокая явка по этому округу действительно имела место, и действительно это есть повод задуматься, почему она была. Кто-то может сказать, что это потому, что кандидаты так хорошо агитировали за себя. Но нам нужны факты, и эти факты будут проверены. Конечно, ситуация на этом округе находится под придирчивым взглядом и общества, и СМИ, и правоохранительных органов", - проинформировал Геращенко.

В целом, по словам заместителя, с учетом того, что в стране работали 29 тысяч избирательных участков, и того, что в голосовании на выборах принимали участие свыше 10 миллионов избирателей, то количество нарушений, которое было зафиксировано, относительно небольшое.

Ранее сообщалось, что Олег Ляшко заявил о победе на выборах по 208 округу.

Однако впоследствии стало известно, что на промежуточных выборах в Верховную Раду по 208 одномандатному избирательному округу лидирует кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько.