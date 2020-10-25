Нарушения в денья выборов: полиция открыла уже 61 уголовное дело
По состоянию на 18:00 правоохранители зафиксировали 3689 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.
Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает RegioNews.
По данным Нацполиции, было открыто уже 61 уголовное производство, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Как и ранее, больше всего сообщений о нарушениях зафиксировано в Киеве - 441, а также в Киевской области - 418.
По факту агитации в день выборов - зафиксировано 1439 сообщений, нарушение тайны голосования - 182, подкуп избирателей - 163, нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 128, незаконное уничтожение избирательной документации - 127, незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня) - 75", - говорится в сообщении.
Также правоохранители составили 169 протоколов о совершении административных правонарушений.
Напомним, глава МИД Венгрии призвал поддержать на выборах одну из политических партий в Украине.