Нарушения в денья выборов: полиция открыла уже 61 уголовное дело

Факты нарушений зафиксировали во всех областях Украины

Факты нарушений зафиксировали во всех областях Украины

Фото: из открытых источников

По состоянию на 18:00 правоохранители зафиксировали 3689 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

По данным Нацполиции, было открыто уже 61 уголовное производство, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как и ранее, больше всего сообщений о нарушениях зафиксировано в Киеве - 441, а также в Киевской области - 418.

По факту агитации в день выборов - зафиксировано 1439 сообщений, нарушение тайны голосования - 182, подкуп избирателей - 163, нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 128, незаконное уничтожение избирательной документации - 127, незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня) - 75", - говорится в сообщении.

Также правоохранители составили 169 протоколов о совершении административных правонарушений.

Напомним, глава МИД Венгрии призвал поддержать на выборах одну из политических партий в Украине.