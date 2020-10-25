17:58  25 октября
Верховная Рада планирует 3 ноября возобновить работу в пленарном режиме
20:07  25 октября
Местные выборы в Украине признают состоявшимися в целом - КИУ
17:34  25 октября
Сутки в ООС: на Донбассе в день выборов наблюдается тишина
UA | RU
UA | RU
25 октября 2020, 19:03 2

Нарушения в денья выборов: полиция открыла уже 61 уголовное дело

25 октября 2020, 19:03 2
Читайте також українською мовою
Факты нарушений зафиксировали во всех областях Украины
Факты нарушений зафиксировали во всех областях Украины
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 18:00 правоохранители зафиксировали 3689 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

По данным Нацполиции, было открыто уже 61 уголовное производство, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как и ранее, больше всего сообщений о нарушениях зафиксировано в Киеве - 441, а также в Киевской области - 418.

По факту агитации в день выборов - зафиксировано 1439 сообщений, нарушение тайны голосования - 182, подкуп избирателей - 163, нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 128, незаконное уничтожение избирательной документации - 127, незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня) - 75", - говорится в сообщении.

Также правоохранители составили 169 протоколов о совершении административных правонарушений.

Напомним, глава МИД Венгрии призвал поддержать на выборах одну из политических партий в Украине.

нарушения уголовное дело полиция голосование Местные выборы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В "Слуге народа" рассказали, как будут считать голоса опроса Зеленского
25 октября 2020, 18:43
Фальсификации на выборах в Борщаговской ОТГ: Как жители общины ловят на участках "туристов" (ВИДЕО)
25 октября 2020, 18:35
Меньше, чем в 2015 году: явка избирателей по состоянию на 16:00 составила 27%
25 октября 2020, 18:24
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Роман Гах: Старая власть готовится к фальсификациям. Решается судьба Борщаговской ОТГ – или развитие, или хаос
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Александр Костенко
Все блоги »