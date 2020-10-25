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25 жовтня 2020, 19:03 2

Порушення в день виборів: поліція відкрила вже 61 кримінальну справу

25 жовтня 2020, 19:03 2
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Факти порушень зафіксовано у всіх областях України
Факти порушень зафіксовано у всіх областях України
Фото: із відкритих джерел
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Станом на 18:00 правоохоронці зафіксували 3689 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, передає RegioNews.

За даними Нацполіції, було відкрито вже 61 кримінальне провадження, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як і раніше, найбільше повідомлень про порушення зафіксовано у місті Києві – 441, а також у Київській області – 418.

Щодо агітації в день виборів – зафіксовано 1439, порушення таємниці голосування – 182, підкуп виборців – 163, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій, або списків виборців – 128, незаконне знищення виборчої документації – 127, незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) – 75”, - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці склали 169 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини закликав підтримати на виборах одну з політичних партій в Україні.

порушення кримінальна справа поліція голосування Місцеві вибори
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